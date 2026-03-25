Anitta, que está na Europa para comemorar seus 33 anos, pediu socorro nas redes sociais. Ela relatou que seu irmão, Renan Machado, perdeu o passaporte e está detido no aeroporto de Paris. Segundo a cantora, o irmão teria tido uma jaqueta furtada no aeroporto. O documento estava no bolso da jaqueta.\nEle está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se estão achando que ele está inventando. Não deixam ele sair, não deixam ele voltar, não deixam ele fazer nada. Está parecendo aquele filme 'O Terminal'", relatou Anitta.\n"Alguém mora em Paris, alguém conhece alguém? Estamos aqui ligando para Deus e o mundo. Ele não pode nem usar o telefone. Nunca passei por isso, estou tensa. Se alguém souber de alguém que possa ajudar", suplicou a cantora.\nAnitta vai participar de filme internacional\nEduardo Costa compra vaca Nelore avaliada em R$ 2 milhões