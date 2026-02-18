O Tocantins se despede de uma figura que conquistou as redes sociais com bom humor e simplicidade. Antônio Lisboa Nóbrega, carinhosamente conhecido como Seu Boinha, faleceu aos 69 anos na noite de terça-feira (17), em um hospital particular de Palmas. A notícia foi confirmada por seu filho, o influenciador digital Francisco Garcia, que acompanhou de perto a batalha do pai pela vida.\nSeu Boinha estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há cerca de 20 dias. Ele veio à capital tocantinense para realizar um procedimento de tratamento de hidrocefalia, que consiste no acúmulo de líquido no cérebro. No entanto, após a cirurgia para colocação de uma válvula, o quadro se agravou com a ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e uma hemorragia.\nMocidade Alegre é a grande campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026