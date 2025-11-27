Kayky Brito, 37, se envolveu em um novo acidente. Ele usou as redes sociais para contar aos seus seguidores sobre o episódio, que ocorreu nesta quarta-feira (26), quase dois anos depois do atropelamento grave que quase lhe custou a vida.\nO ator relatou que o acidente ocorreu durante um passeio de bicicleta. Ele teve uma queda causada por um problema comum nas ruas das grandes cidades: um buraco no asfalto. "Hoje um buraco me fez cair da bicicleta. Passo bem.", escreveu o ator ao dividir o ocorrido.\nApesar de ter recebido alta rapidamente e garantir que está bem, a queda foi forte o suficiente para exigir cuidados em um hospital. O ator, que precisou levar pontos na cabeça, registrou algumas fotos do atendimento médico e alguns pontos na cabeça. "Mais uma vez protegido por Deus (E pelos médicos)", brincou Kayky.