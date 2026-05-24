Após se destacar como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto", Tânia Maria já tem um novo projeto engatilhado no cinema. A atriz potiguar estará no filme "Sábado Morto", que está sendo filmado no Recife e no interior de Pernambuco.\nO filme é dirigido por Leonardo Lacca, que foi assistente de Kleber Mendonça Filho no longa que representou o Brasil no Oscar deste ano. Jesuíta Barbosa vive o protagonista, um médico residente que se vê forçado a voltar a sua cidade natal após um evento inesperado.\n"Trabalhar com Tânia é sempre maravilhoso", disse Lacca à revista Variety. "É ótimo filmar com ela novamente e com uma personagem cujo caminho é tão diferente do que ela já fez antes. É maravilhoso ver como ela é versátil."\n"A presença dela ilumina o set e todos ficam encantados e cativados por ela", prosseguiu. "Ganhamos intimidade e construímos uma relação de avó e neto. Há tanta beleza nessa transformação da vida dela, na sua descoberta como atriz, que acaba transbordando para nossas relações pessoais também."