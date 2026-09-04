-MARI FAGUNDES (1.3452370)\nO avião com a cantora sertaneja Mariana Fagundes precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. De acordo com a cantora, o gerador do avião parou de funcionar enquanto ela e a equipe iam para o Rio de Janeiro após um show no Pará. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Fagundes afirmou que o problema foi sério, mas tranquilizou os fãs dizendo que deu tudo certo (assista acima).\nFizemos um showzão em Canaã dos Carajás no Pará nessa madrugada. Acabamos o show, entramos no avião rumo ao Rio de Janeiro. Você acredita que tivemos um probleminha no avião? Um probleminha sério. Parou um gerador, aí nós fizemos um pouso de emergência aqui em Goiânia, mas tudo certo, graças a Deus", contou Mariana Fagundes.\n-WEBSTORIES: Cantora Mariana Fagundes canta 'Peão Todo Tatuado' dentro de avião após ser reconhecida (1.3431416)