Um avião com a cantora Lauana Prado fez um pouso de emergência na manhã desta segunda-feira (18), em Goiânia. Ao Daqui, a assessoria informou que o pouso ocorreu devido à abertura acidental da porta da aeronave.\nConforme a assessoria da sertaneja, o avião que transportava a cantora e sua equipe decolou por volta de 9h30 de Anápolis, à 55 km de Goiânia, sentido Sorocaba, em São Paulo. Cerca de vinte minutos após a decolagem precisou fazer um pouso de emergência na capital.\nA equipe da cantora informou que, apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente.\nFoi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", disse Lauana, por meio da assessoria.