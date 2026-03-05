No BBB 26 (Globo), Babu contou que um contrato o impede de se encontrar com Felipe Prior.\nO Veterano revelou que não poderia encontrar seu parceiro de BBB 20. Na edição, eles jogaram juntos até o arquiteto ser eliminado em um Paredão histórico contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez.\nEle não deu detalhes sobre o contrato. "Aquela parada que te falei. Eu assinei contrato me impedindo de encontrar com o meu aliado, você sabe", disse a Breno e Leandro na Festa do Líder de Samira.\nSolange Couto faz comentário sobre Ana Paula no BBB 26 e causa polêmica nas redes sociais\nBritney Spears é presa na Califórnia por suspeita de dirigir sob efeito de álcool, diz site\nMonica Iozzi é internada após reação a medicamento e relata quadro de afasia\nFelipe Prior foi condenado por estupro. Em janeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de oito anos de prisão em regime semiaberto pelo crime cometido em 2014, conforme a denúncia.