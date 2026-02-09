Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega se enfrentam no quarto paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (8), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (10). A formação de paredão começou no sábado (7), quando Samira Sagr foi indicada por Juliano Floss e Sol Vega após a dinâmica do Duelo de Risco. Os brothers, rivais no jogo, precisaram indicar uma pessoa em conjunto.\nNo domingo à noite, Alberto Cowboy, imunizou Edilson Capetinha afirmando que o brother o ajudou a ganhar a prova do anjo e é um grande parceiro no jogo.\nO líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Babu. Em sua justificativa, ele pontuou a rivalidade entre os dois e afirmou querer o ator fora da casa. "Acho uma pessoa prepotente, não aceita ser contrariado", comentou.\nO ator teve a chance de um contragolpe e puxou Sarah para a berlinda. "Por conta do embate e da prepotência de uma pessoa que eu só tratava com elogios".