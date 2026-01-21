Com 61,64% dos votos, Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, na noite desta terça-feira (20). O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. Aline disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena, que receberam, respectivamente, 5,86% e 32,50% na média de rejeição do público.\nAs sisters enfrentaram o primeiro Paredão da temporada, formado no último domingo (18), em disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.\nA definição da berlinda, no entanto, começou antes. Na quinta-feira (15), o Big Fone tocou e foi atendido por Marcelo, que garantiu imunidade e indicou Aline Campos diretamente ao Paredão. Em contragolpe, a atriz puxou Ana Paula Renault.\n-Primeira eliminação BBB26 (1.3364223)\nNa sexta-feira (16), o líder da semana, Alberto Cowboy, escolheu cinco participantes para o Na Mira do Líder e, posteriormente, indicou Milena.