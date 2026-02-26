Tadeu Schmidt entrou ao vivo durante a programação da Globo, na tarde desta quinta-feira (26), para anunciar uma novidade no BBB 26: nesta semana, o programa terá um paredão falso.\nO apresentador também falou sobre a prova do líder, que será feita em duas etapas, começando nesta tarde. A final acontecerá no programa ao vivo.\nSarah Andrade fala sobre o BBB 26 e a convivência com Ana Paula Renault\nJordana recorda relacionamento com filho de Amado Batista\nNa sexta-feira (27), os brothers terão uma nova dinâmica "O Exilado". Os participantes se dividirão em dois grupos e quem sobrar terá de morar do lado de fora da casa. No sábado (28), no programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém.\nA prova do anjo, como de costume, também acontecerá no sábado. No domingo (29), o paredão será formado, com prova bate e volta.