O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo. O dramaturgo estava internado no Hospital do Coração (HCor), na capital paulista e morreu devido a complicações de insuficiência renal crônica, conforme apurado pelo g1 São Paulo.\nEm janeiro deste ano, Benedito chegou a ficar 19 dias internado devido a um quadro de infecção urinária associado a insuficiência renal crônica.\nConforme apuração do g1 São Paulo, o corpo será velado nesta terça, das 15h às 21h, no Funeral Home, na Bela Vista, no centro da capital paulista.\nCarreira\nDe acordo com a Rede Globo, Benedito nasceu em 17 de abril de 1931, em Gália, no interior de São Paulo, Benedito passou a infância em Vera Cruz, região de cafezais com forte presença de imigrantes japoneses e italianos. Perdeu o pai ainda criança e precisou trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família. Essa vivência influenciaria profundamente sua obra.