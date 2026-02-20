O Big Fone tocará pela sexta vez no BBB 26 (Globo) neste sábado (21). Quem atender, deve eleger uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco da semana. Ambas as dinâmicas acontecerão durante o programa ao vivo. O participante, porém, só terá três opções de escolha, que serão definidas na noite anterior.\nAntes da festa de sexta-feira, os brothers participarão de um Sincerinho, onde montarão o seu "paredão perfeito". Para isso, cada pessoa responderá quais seriam, em sua opinião, os três participantes que integrariam a melhor berlinda.\nBig Fone veta uma pessoa de todas as provas da semana\nSaiba como foi o primeiro Sincerão do BBB 26\nA semana ainda conta com a prova do anjo no sábado, o almoço do anjo no domingo à tarde e a formação de paredão no domingo à noite. A casa pode ter até três imunizados, um pelo Duelo de Risco e até dois pelo anjo.