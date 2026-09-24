Caixa-preta encontrada pela FAB. Rick morreu após helicóptero na última terça-feira (22). (Reprodução/FAB e Instagram de Rick Sollo)\nA FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que localizou na quarta-feira (23) a caixa-preta do helicóptero que caiu na segunda-feira (21) em Urubici (SC) e deixou cinco mortos, entre eles o cantor Rick. O equipamento será encaminhado para análise no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília.\nOs trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação dos dados serão iniciados pelos investigadores nos próximos dias", diz a FAB em nota.\nCaixa-preta é o nome informal do gravador Cockpit Voice Recorder (CVR), que registra comunicações de pilotos e dados de navegação da aeronave.\nSegundo a força aérea, a análise inclui a verificação de "atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como realizados estudos pormenorizados de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros elementos relacionados à ocorrência".