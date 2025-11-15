-Cantor Bruno, dupla de Marrone, leva esposa para passear em fusca relíquia (1.3337443)\nm um momento de nostalgia, carinho e cumplicidade, o cantor Bruno, da tradicional dupla Bruno e Marrone, saiu para passear com sua esposa, Marianne Rabelo, ao volante de uma verdadeira relíquia automotiva: seu Fusca Itamar de 1996.\nFilmado por Marianne, o momento íntimo que aconteceu nessa sexta-feira (14), pelas ruas de Uberlândia (MG), viralizou nas redes sociais. "Estou saindo para passear com meu marido, olha que gato, olha o carro dele, um fuscão. Bora passear! Companheiro é companheiro”, comemorou ela.\nVeja como está a rua em que ficava bar onde Marília Mendonça apareceu sentada em uma imagem do Street View\nQuem é o artista que viralizou ao cantar com dupla em bar em Goiânia\nQuatro anos sem Marília Mendonça: compositor de 'De Quem É A Culpa' e 'Amante Não Tem Lar' vive nova fase após conversão