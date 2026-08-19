O cantor Zé Elias emocionou internautas ao contar como os amigos o trouxeram de volta para a música após quase desistir da carreira. A publicação feita nesta quarta-feira (19) conta que ele retornou à música após a pandemia de COVID-19, por incentivo dos amigos. O cantor, que reside em Goiânia, tem um projeto chamado Serestão do Zé e está com agenda marcada para a próxima quinta-feira (27), na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.\nEle começou a vida na música bem novinho. Na pandemia ele parou de cantar e desistiu do seu sonho de ser cantor. Quando passou a pandemia, os amigos da sua cidade incentivaram ele a voltar a cantar. Hoje, o Gusttavo Lima é seu empresário”, informou parte da postagem compartilhada no perfil do cantor.\nOutros cantores se identificaram com a história de desistência na pandemia. “Rapaz, passa um filme pra nós também, desistimos da música na pandemia, anunciamos nosso encerramento e, como todos, amigos, familiares e clientes nos motivaram a voltar”, agradeceu a banda Kleber e Igor, de Vitória, no Espírito Santo.