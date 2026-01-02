Ferrugem e a esposa Thaís Vasconcellos aproveitam pôr do sol em Palmas (Reprodução/Instagram de Thaís Vanconcellos)\nCom a chegada de 2026, o cantor Ferrugem e sua família decidiram aproveitar os pontos paradisíacos que o Jalapão tem a oferecer. Antes da viagem à região leste do Tocantins, o pagodeiro aproveitou para curtir o pôr do sol em Palmas.\nNas redes sociais, Ferrugem e a esposa Thaís Vasconcellos compartilham a visita da família ao estado.\nVambora [sic.] começou em? Última vez que eu fu visto aqui [rede social] a gente ainda estava no Rio de Janeiro. Agora a gente já está aqui no Tocantins, por enquanto em Palmas e daqui a pouco no Jalapão. Começa hoje a nossa aventura", disse o cantor no Instagram.\nA família do cantor chegou em Palmas nesta quinta-feira (1º). No Instagram, Ferrugem e Thaís compartilharam fotos curtindo o pôr do sol na praia da Graciosa.