-Vídeo (1.3449150)\nO cantor Hugo, da dupla sertaneja com Guilherme, revelou pela primeira vez que enfrentou problemas com jogos de apostas on-line, as chamadas bets. Em entrevista concedida no canal André Piunti, no Youtube, publicado no último domingo (23), o artista contou que chegou a perder uma quantia “muito considerável” de dinheiro e descreveu o período como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Segundo ele, a experiência fez com que recusasse propostas para divulgar plataformas de apostas.\nEu tive problema com jogo. Guilherme teve problema com o jogo. Eu não faço propaganda de jogo nem a pau. Pode me pagar o que for. Vou destruir a vida das pessoas. Não vou”, afirmou Hugo durante a entrevista.\nQuestionado se havia parado de apostar, o cantor confirmou que precisou interromper o hábito. Ele contou que nunca havia falado publicamente sobre o assunto e que decidiu revelar a experiência durante a conversa. "Eu me perdi durante um tempo. Esse foi meu limbo também, né? Minha decadência”, disse.