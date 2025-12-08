Cantor Leonardo internado em Goiânia (Reprodução/Instagram Poliana Rocha)\nO cantor Leonardo foi internado nesta segunda-feira (8) em um hospital de Goiânia. A esposa, Poliana Rocha, fez uma postagem em uma rede social falando que o marido teve um quadro de diarréia e desidratação.\nMantendo o bom-humor de Leonardo, Poliana brincou ao dar a notícia. "Será que é ressaca? SQN [Só que não]. Teve diarréia e desidratou", escreveu.\nLeonardo cola chiclete em capô de carro importado de desconhecido para tomar dose e viraliza; vídeo\nPoliana mostra como Leonardo saiu da festa de Maria Flor e diverte a web; vídeo\nZé Felipe muda música dedicada à Virginia para citar Ana Castela\nNa postagem, Leonardo aparece deitado na cama, dormindo, com o corpo coberto por um lençol e uma pantufa.\nHoras antes, Poliana fez outra postagem mostrando Leonardo no carro, a caminho do hospital.