-DAQUI_Rick_Voo_220926 (1.3458956)\nO cantor Rick, da dupla com Renner, publicou um vídeo embarcando em um jatinho Cessna 525, na companhia do empresário Bruno Avelar, no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, com destino a Santa Catarina (assista ao vídeo acima).\nConforme apurou a reportagem, Rick e Bruno embarcaram na manhã desta segunda-feira (21) no jatinho com destino ao Aeroporto Costa Verde, em Campo Belo, no interior de Santa Catarina. Foi em Santa Catarina que o cantor embarcou em um helicóptero da JTA Empreendimento e Urbanismo, que está desaparecido.\nAeronave com Rick, da dupla com Renner, perde sinal durante voo\nHelicóptero desaparecido com Rick custa cerca de R$ 10 milhões\nHelicóptero decolou do litoral de Santa Catarina rumo a São Joaquim e não chegou ao destino; buscas pelo cantor e empresário seguem nesta terça (22) (Reprodução/Instagram Rick)