O cantor e compositor tocantinense Dorivã é uma das atrações brasileiras do Ano Cultural Brasil‑China 2026 e se apresenta nesta segunda‑feira (4) no JZ Spring Festival, em Xangai. O show “Dorivã – O Passarim do Jalapão” acontece às 17h no horário local, 5h da manhã no Brasil, no Palco Square do festival.\nO artista integra a comitiva oficial do Governo do Tocantins e da Secretaria de Estado da Cultura. A programação cultural teve início no último dia 28 de abril e se encerra nesta segunda‑feira, com atividades realizadas nas cidades de Xangai e Beijing.\nNo palco, Dorivã se apresenta acompanhado de banda e interpreta um repertório formado por 14 canções, majoritariamente autorais, que ressaltam a identidade cultural tocantinense. Estão previstas músicas como “Romeiro do Bonfim”, “Passarim do Jalapão” e “Taquarulua”, além de “Dodói”, de Juraildes da Cruz, em homenagem ao cantor e compositor tocantinense.