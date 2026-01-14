-Vídeo - Maíra no Programa do Faustão (1.3361420)\nA cantora goiana Maíra Lemos publicou nas redes sociais um vídeo do início da carreira, aos 9 anos, quando brilhou nos palcos do Programa do Faustão. O apresentador chegou a informar que a cantora era a “Grande revelação”. O talento e voz afinada repercutiu entre os comentários da publicação, que acumula mais de 131,8 mil curtidas e 4,3 mil comentários (veja vídeo acima).\nA postagem feita pela cantora neste sábado (10), reúne vários momentos do início da carreira, entre os anos de 1989 a 1993, quando tinha entre 9 e 13 anos.\nA cantora, ainda criança na época, cantava músicas como ‘Negro Gato’, ‘Bem que se Quis’, ‘Escrito nas Estrelas’, ‘Emoções’, entre outros clássicos da música brasileira. Com a repercussão da postagem, Maíra agradeceu:\nFico feliz demais quando recebo as mensagens de vocês, falando que me acompanham desde essa época. Falo sempre que o público é tudo para o artista, e a força que move tudo”, agradeceu a cantora.