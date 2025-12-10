Claudia Raia vai comandar o reality show Sua Mãe Te Conhece, que está sendo produzido para a Netflix. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (9) no Feito Aqui, evento da plataforma de streaming para destacar suas produções brasileiras.\nRayane Figliuzzi é retirada do posto de musa da Vila Isabel\nMarina Ruy Barbosa reage com ironia após ser chamada de feia\nA atriz, que é mãe de três, contou em vídeo exibido durante o evento que o programa vai tratar do laço entre mães e filhos. A exemplo do Ilhados com a Sogra, que já está na terceira temporada, a ideia é colocar em teste as relações familiares. O prêmio final é de R$ 1 milhão.