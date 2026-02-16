Seu Osmar, personagem de Evoney Fernandes, e Sheik Tocantinense durante inauguração de bar (Reprodução/Instagram Bar do Arueira)\nO cantor e humorista Evoney Fernandes compartilhou uma série de vídeos apresentando o 'Bar do Arueira', empreendimento de Seu Osmar, personagem humorístico interpretado por Evoney. A 'inauguração' prolongada, com quatro dias de duração, contou com a presença de vários influenciadores, entre eles o Sheik Tocantinense.\nA dupla de forró e piseiro Iguinho & Lulinha compareceu ao evento de abertura oficial. Antes disso, o cantor Henrique, da dupla com Juliano, também apareceu no local.\nO Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional\nEntenda se esposa do sertanejo Henrique pode sair dos EUA após conquistar liberdade\nEntenda disputa na Justiça entre dupla George Henrique e Rodrigo e produtora