O BBB 26 chegou ao fim com a coroação de Ana Paula como a campeã. Veja o que se sabe sobre a próxima edição do reality. A temporada acabou nesta madrugada e o BBB 27 já foi citado. Tadeu Schmidt revelou que as incrições para a próxima edição foram reabertas.\nPara concorrer a uma vaga, o interessado precisa seguir um passo a passo. Primeiro deve preencher um formulário no site da Globo, responder um questionário e enviar um vídeo de apresentação.\nAna Paula decide após a final se participa de programas sobre o BBB 26\nAna Paula é a campeã do BBB 26\nA nova edição ainda não tem data de estreia definida. Normalmente, o programa começa em janeiro e se estende até abril.\nTambém não se sabe se o BBB 27 repetirá a fórmula de três grupos na casa. Neste ano, competiram Pipocas (anônimos), Camarotes (celebridades) e Veteranos (ex-BBBs).