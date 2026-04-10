Vira e mexe ele está na mídia. Seja por receber algum novo morador célebre ou por causa de alguma polêmica relacionada a quem já habita o local há algum tempo, o Retiro dos Artistas é velho conhecido de quem acompanha o noticiário de celebridades.\nMas como ele surgiu? Quem pode pleitear uma vaga por lá? E como vivem os moradores que vivem atualmente na instituição centenária?\nEm 1918, quando o Brasil ainda não tinha previdência social, um grupo de artistas se reuniu no Rio de Janeiro para fundar uma instituição que cuidasse dos seus. Hoje, o Retiro dos Artistas continua sendo o único lugar do país a oferecer moradia, assistência médica e amparo a artistas idosos em situação de vulnerabilidade.\nLocalizado em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, o Retiro ocupa 15 mil metros quadrados de área com refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina e salão de beleza, entre outros equipamentos. Nas varandas, atores, músicos, cantores, figurinistas e artistas circenses dividem o cotidiano de uma comunidade que, desde que foi fundada, já acolheu mais de 6 mil pessoas.