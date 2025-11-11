Marília em registro de 2011 do Google Street View no bar de dona Ruth (Reprodução / Google Street View)\nO bar ‘Cantinho da Viola', onde a ‘rainha da sofrência’ Marília Mendonça apareceu sentada em uma imagem do Google Street View de 2011, era de Dona Ruth, mãe da cantora. Ele ficava localizado na Rua Jaguaribe, no Jardim Atlântico, em Goiânia. O estabelecimento, hoje, não existe mais, e deu lugar a um prédio residencial.\nEm entrevista ao POPULAR, a mãe de Marília lembrou que o bar ficava cheio quando a filha se apresentava no local.\nEsse é o Cantinho da Viola, meu bar. Vendi faz muitos anos. Quando ela cantava, enchia o bar", relembrou Dona Ruth.\nO registro mostra um bar simples, com jogos de mesas na calçada. Na imagem, Marília está sentada, e ao seu lado aparece o irmão, João Gustavo, em pé. A mãe da cantora também foi flagrada, caminhando em direção à mesa dos filhos.