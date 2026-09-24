O corpo do cantor Rick Sollo, que estava entre os passageiros de um helicóptero cujos destroços foram encontrados nesta terça (22), em uma área rural em Santa Catarina, será velado e enterrado em Sorocaba na quinta (24). O local e o horário da cerimônia, que será fechada a familiares, ainda não foram divulgados.\nJunto do músico Renner, o artista, conhecido apenas como Rick, fez parte de uma famosa dupla sertaneja e ficou conhecido pela música "Ela é Demais" e outros hits do gênero dos anos 1990.\nTodos os corpos do acidente de helicóptero foram resgatados durante a tarde desta terça e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, que liberou nesta manhã os corpos para velório e enterro. O corpo de Rick será levado para Sorocaba por táxi aéreo.\n"Falamos com o representante da família, coloquei à disposição a prefeitura, a Arena Multiuso, o ginásio. Falei que falaria com o presidente da Câmara, com a Câmara Municipal também. O Rick tem um convívio aqui na nossa região, então vamos recebê-lo de braços abertos, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como por todo o Brasil. Meus sentimentos também aos outros familiares, às outras pessoas que morreram também", disse o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, na noite de terça.