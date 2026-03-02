Os participantes do BBB 26 (Globo) tiveram que formar um novo paredão neste domingo (1º). Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais foram escolhidos para a berlinda, que é falsa.\nA formação do paredão falso começou na sexta-feira (27), quando Breno foi exilado da casa após uma dinâmica e precisou dormir no jardim. Na noite seguinte, ele pôde indicar uma pessoa para trocar de lugar com ele e ir para a berlinda. O biólogo emparedou Alberto Cowboy.\nO veterano ganhou a prova do anjo e, na noite de domingo, deu a imunidade para o modelo Jonas Sulzbach. A líder da semana, Samira Sagr, indicou Jordana ao paredão.\nBBB 26 terá paredão falso e dinâmica 'O Exilado'\nPróximo paredão será falso no BBB 26\nNo sábado à noite, a gaúcha se indispôs com seus aliados após a indicação de Breno, pois ela afirmou que queria emparedar Cowboy, mas os amigos disseram que a loira havia comentado que estava em dúvida.