O humorista Dedé Santana, de 89 anos, que havia sido internado em Goiânia após acordar indisposto, recebeu alta no início da noite desta sexta-feira (20). Ao POPULAR, a assessoria do artista informou que, com os resultados dos exames médicos considerados 'tranquilizadores', ele foi liberado e seguiu para o hotel, onde permanecerá em repouso. Ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e dizer que teve uma oscilação de pressão.
Dedé havia dado entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pela manhã.
Dedé está na capital para apresentações do espetáculo circense Abracadabra – Um Circo Musical, ao lado do ex-ginasta olímpico Diego Hypolito.