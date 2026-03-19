Aos 33 anos, Demi Lovato passou a cozinhar as próprias refeições e fazer as compras de supermercado. Ela se animou tanto na cozinha que está lançando um livro de receitas, o "One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food" (Um prato de cada vez: receitas para encontrar a liberdade com a comida, em tradução livre). A publicação reúne mais de 80 receitas, como macarrão à bolonhesa, frango empanado com salada de rúculas, entre outras.
Em entrevista à influenciadora e escritora Eli Rallo, a cantora falou sobre sua luta contra o distúrbio alimentar. "É um livro divertido e para mim é uma celebração do quão longe eu cheguei", disse ela. "Eu costumava entrar no supermercado e chorar muito porque ficava sobrecarregada de ver toda aquela comida", lembrou.