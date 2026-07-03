Uma dentista de Goiânia identificada como Kamila Malaquias viralizou nas redes sociais com vídeo falando sobre seu trabalho de promoter na boate Búfalos, em Goiânia. O local, segundo ela, era uma balada sertaneja bastante frequentada entre os anos 90 e 2000.\nNo vídeo, a odontóloga compartilhou curiosidades e fotos com os famosos que frequentavam a Búfalos. Entre elas, está uma foto de Gusttavo Lima com 40 kg, no início da sua carreira. “Vocês não sabem! Conheci Gusttavo Lima com 40 quilos, porque Búfalos era a melhor boate de Goiânia”, conta.\nSegundo ela, Maiara e Maraísa já cantaram em seu aniversário, na época que ainda nem eram conhecidas pelo trabalho na música e João Bosco da dupla João Bosco e Vinícius era noivo de sua colega de sala.\n“Andressa Suíta! Eu conheço a Andressa Suíta de Quirinópolis né? A gente é da mesma cidade”, conta, sobre a esposa de Gusttavo Lima. "A Andressa Suita foi várias vezes pra Búfalos comigo, inclusive tocou uma vez lá como DJ na búfalos (eu que organizei a data dela lá) , ela tinha acabado de sair do reality show 'A Fazenda'", contou em entrevista ao POPULAR.