Eduardo Costa, de 47 anos, comprou uma vaca Nelore avaliada em R$ 2 milhões, em sociedade com o influenciador Gustavo Tubarão, de 25. Apaixonado pela raça, o sertanejo não se limita ao papel de investidor. Ele participa ativamente das decisões, acompanha de perto a evolução dos projetos e mantém contato constante com especialistas, sempre em busca de animais com genética de destaque no país.\nDono da Fazenda Santa Maria Catarina, em Esmeraldas (MG), Eduardo transformou o espaço em um polo de negócios rurais. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, a propriedade —avaliada em cerca de R$ 30 milhões— reúne criação de gado Nelore, cavalos Mangalarga Marchador e produção orgânica.\nMurilo Huff conhece vaca mais cara do mundo que comprou em leilão\nCantor Murilo Huff é um dos compradores de vaca nelore que quebrou recorde mundial e é avaliada em R$ 54 milhões