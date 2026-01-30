-rainha_caldas_country.mp4 (1.3368064)\nO calendário marcava novembro de 2019 quando Caldas Novas, na região sul de Goiás, testemunhou um dos momentos mais simbólicos da história do Caldas Country. Não era apenas mais um show da maior estrela da música sertaneja brasileira; era uma celebração da vida e da força feminina. Naquela noite, Marília Mendonça subiu ao palco não apenas como a "Rainha da Sofrência", mas como uma majestade da música sertaneja.\nGrávida de sete meses de seu filho Léo, Marília foi oficialmente coroada Rainha do Caldas Country 2019. Ali, sob as luzes do maior evento sertanejo do país, a imagem da cantora com o barrigão tornou-se um símbolo de resistência e paixão pelo ofício. Após ser coroada, elogiada e aclamada pelo público, Marília Mendonça agradeceu.\nA Rainha da sofrência elogiou o evento e destacou: 'Estou muito feliz, e o Léo está muito feliz de estar aqui hoje também', disse Marília. Segundo a cantora, além da coroação, a equipe preparou um trono para ela acompanhar os shows do evento.