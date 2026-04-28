-VÍDEO: Vídeo de desabafo de Virginia (1.3403636)\nA troca de acusações entre a influenciadora Virginia Fonseca e Luana Piovani ganhou repercurssão após a atriz compartilhar um vídeo nas redes sociais sobre consequências do vício em apostas on-line na segunda-feira (27) e marcar Virginia na publicação. A postagem viralizou após a menção aos filhos da influenciadora.\nO vídeo republicado trazia uma fala da ativista Juliana Prates, que relata ter perdido o irmão por conta do vício em apostas. Luana Piovani republicou e escreveu:\nA maldição vai colar em você! Resvalar nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.\nVirginia Fonseca relata nova crise de alopecia areata e inicia tratamento\nAcademia da Virginia com área exclusiva para mulheres terá mensalidade de 37 dias para compensar período de menstruação