Uma das novidades anunciadas para o Big Brother Brasil 26 (Globo) é o Cartola BBB, fantasy game interativo inspirado no Cartola, jogo virtual no qual fãs de futebol montam seu time com base nos jogadores de ligas competitivas, como a Série A do Brasileirão ou a Liga dos Campeões, por exemplo. Na versão do reality show, os espectadores poderão palpitar sobre as dinâmicas da casa.\nO jogo estará disponível no aplicativo do Cartola a partir de sexta-feira (9) e, a cada semana, os fãs poderão formar times com os participantes do BBB 26. Entre quarta e quinta-feira, o "mercado" para a montagem dos times estará aberto. Durante o resto da semana, ele fecha. Excepcionalmente na primeira semana, o mercado abrirá na segunda-feira (12). Enquanto o mercado estiver aberto, nenhuma dinâmica da casa valerá ponto.