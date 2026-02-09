A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, pode deixar os Estados Unidos após ser solta em Orlando, mas continua tendo obrigações com a Justiça americana. O g1 conversou com dois especialistas em direito internacional que explicaram quais os riscos jurídicos que ela enfrenta em solo estrangeiro.\nAmanda foi solta pela Justiça dos Estados Unidos no dia 3 de fevereiro, após passar uma noite presa no Condado de Orange, em Orlando. Ela foi acusada de crime grave de fuga e por conduzir veículo sem a habilitação válida exigida para residentes no estado da Flórida. A liberação ocorreu mediante o pagamento de fiança e o compromisso de comparecimento a futuras audiências para responder por infrações e um crime de trânsito.\nO g1 tentou contato com a defesa da empresária, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.