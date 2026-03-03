Durante o programa ao vivo de segunda-feira (2) do BBB 26 (Globo), o apresentador Tadeu Schmidt deu novas informações ao público sobre a dinâmica do paredão falso. De acordo com o jornalista, o brother escolhido para ir ao quarto secreto poderá convidar uma pessoa para se juntar a ele.\n"Uma novidade, atenção: a pessoa que for para o quarto secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater e é isso que a gente vai ver daqui", anunciou.\nCowboy, Breno e Jordana formam paredão falso no BBB 26\nBBB 26 terá paredão falso e dinâmica 'O Exilado'\nA berlinda é disputada entre Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais. Na terça-feira à noite, após a falsa eliminação, um dos três será levado ao quarto secreto, onde poderá assistir aos outros participantes pelas câmeras até retornar para a casa.