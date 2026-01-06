O sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos, ex-namorado de Margareth Serrão, de 60, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, usou as redes sociais para negar rumores de traição e afirmou que apenas conversou com uma amiga depois do fim do relacionamento.\nEstão dizendo por aí que eu traí a Margareth, mas isso não é verdade, nunca a traí. Enquanto estivemos juntos, isso não existiu”, disse.\nNo vídeo publicado, Danilo esclarece que só encontrou a amiga após retornar a Goiás, no dia 30 de dezembro, depois de o casal anunciar nas redes sociais que não estava mais junto.\nEu só encontrei essa moça depois que voltei da Bahia. Depois que cheguei, a gente começou a conversar e eu fui à casa dela. Durante o meu relacionamento com a Margareth, isso não aconteceu”, afirmou.\nNa sequência, ele disse que, com o fim do relacionamento, ambos estão livres para se aproximar de outras pessoas.