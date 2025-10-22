Depois de roubar a cena em 2025 como destaque de carro alegórico, Mari agora estreia como destaque de chão, um posto de grande visibilidade no desfile. (Divulgação/ Wellington Moura)\nA ex-miss Goiás Mari Marquini será a musa do Grêmio Recreativo Escola de Samba Colorado do Brás em São Paulo (SP). Recentemente, a modelo se envolveu em uma polêmica com a Victoria's Secret após ter sido vetada de uma seletiva da marca por uma agência de modelos devido às suas plataformas de conteúdo adulto. Depois disso, ela foi convidada para ser Embaixadora do Miss Brasil, pela coordenação de SP, e musa do Carnaval 2026.\nMariana foi eleita Miss Goiás 2023/2024, mesmo período em que também conquistou o concurso de Miss Copa do Brasil. Mais recentemente, venceu o concurso de musa do Carnaval de 2025. Ela possui quase 100 mil seguidores em uma rede social.