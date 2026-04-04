Zé Felipe e seu suposto affair, a surfista Luiza Marquesa (Reprodução/Instagram)\nApós o cantor Zé Felipe publicar nesta quinta-feira (2), um vídeo nos stories de seu Instagram dançando coladinho com uma "morena misteriosa", o nome de Luiza Marquesa foi logo apontado pelos fãs como o novo affair do artista.\nLuiza Marquesa, 24 anos, é surfista e influenciadora digital, além de modelo e produtora de conteúdo. Nas redes sociais, Marquesa compartilha sua rotina e estilo de vida.\nNa sua conta do Instagram, a moça tem mais de 600 mil seguidores. Desde que o burburinho começou ela já ganhou alguns milhares.\nA influenciadora já revelou, publicamente, que tem admiração por Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe.\nNo vídeo postado por Zé Felipe consta também o link da nova música do cantor, Ruim de Coração. Outro ponto que vem agitando os seguidores é o fato de Marquesa ter terminado há três dias o namoro com o influenciador Lucas Zanolini.