Faustão levou a filha, a cantora Lara, até o altar neste sábado (20), quando a jovem se casou com o também apresentador Julinho Casares.\nVídeos da cerimônia mostram que ele acompanhou a filha sentado em uma cadeira de rodas empurrada por Rodrigo Silva, seu filho mais novo. O casamento aconteceu na casa de Faustão, em São Paulo, e teve cerca de 40 convidados.\nEm agosto, o apresentador recebeu alta após passar por transplantes de fígado e rim. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.\nSegundo o boletim médico, Faustão "se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados".\nO apresentador foi internado em 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse. Neste mês, realizou dois transplantes --de fígado, no dia 7, e um retransplante de rim, em 8 de agosto.