Felipe Simas, de 33 anos, se acidentou no último domingo (8) e precisou ser internado às pressas. O ator relatou em suas redes sociais que rompeu o tendão de aquiles, no tornozelo, e foi submetido a cirurgia. Segundo ele, o ferimento aconteceu "numa brincadeira qualquer".\nNuma brincadeira qualquer me machuquei. Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de aquiles. Internação, cirurgia e agora repouso", relatou o ator, que é pai de três filhos.\nEle também lamentou a mudança de planos que precisará fazer devido ao acidente. "A gente programa a vida, os dias, semanas, trabalhos, mas repente o futuro nos chama para o presente", comentou.\nApós a cirurgia, Felipe deixou o hospital com a perna engessada e se recupera em casa. Religioso, o ator agradeceu a Deus pelo desfecho, frisando um trecho bíblico: "Em tudo dai graças."