À esquerda, Fátima Leão seguida de Leandro, Dinah Barbosa e Leonardo (Reprodução / Instagram Fátima Leão)\nUma foto antiga de Leandro e Leonardo com a cantora e compositora Fátima Leão repercutiu na internet após ser publicada nesta terça-feira (25). No registro, Fátima aparece à esquerda, seguida de Leandro, abraçado com ela, Dinah Barbosa, da dupla Irmãs Barbosa, e Leonardo, que fazia dupla com Leandro.\nA imagem reúne nomes que marcaram a música sertaneja a partir do final da década de 80 e foi lembrada com carinho por internautas.\nNão há informação da data da foto e nem do contexto dela. Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, vítima de um câncer raro no pulmão. Leonardo e a dupla Irmãs Barbosa continuam na ativa até os dias atuais.\nA publicação recebeu diversos comentários. Uma das menções foi de Dudu Parcena, influenciador sertanejo: "Que qualidade numa só foto".