A data em que a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, foi presa completou um mês na última segunda-feira (2). Ela passou uma noite detida no Condado de Orange, em Orlando, após ser acusada de crime grave de fuga e de conduzir veículo sem a habilitação válida exigida para residentes no estado da Flórida.\nA empresária foi solta no dia seguinte, após assumir compromisso com a Justiça americana durante audiência. Recentemente, ela fez algumas aparições públicas no Tocantins ao lado de amigas e do marido, Henrique, que faz dupla com Juliano. Veja, abaixo, a linha do tempo até as aparições públicas no Tocantins.\nO g1 enviou e-mail ao advogado responsável pela defesa de Amanda Vasconcelos nos EUA, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nSaiba o que acontece com a mulher do sertanejo Henrique na Justiça dos EUA após ser solta