-Gêmeos na Romaria de Trindade (1.3428698)\nOs gêmeos goianos João Pedro Siqueira Castro e João Gabriel Siqueira Castro, que participaram do Big Brother Brasil em 2025, fizeram parte de uma comitiva de muladeiros até Trindade, na região metropolitana de Goiânia, durante a Romaria do Divino Pai Eterno.\nOs irmãos participaram da comitiva Amigos Muladeiros, que sai de Goiatuba, na região sul de Goiás, até Trindade. Segundo João Gabriel, foram sete dias de viagem e 205km percorridos.\nEm entrevista à TV Pai Eterno, os irmãos relataram que são devotos e participam do evento há muitos anos. "Desde criança né? Eu e meu irmão somos devotos do Divino Pai Eterno. No ano passado nós viemos montados, esse ano nós viemos de novo e nós esperamos vir por muitos e muitos anos", afirmam.\nEm publicação feita nas redes sociais de João Pedro, ele compartilhou fotos e momentos especiais ao longo do trajeto. "Rumo a Trindade. Bora com Deus e o Divino Pai Eterno nos abençoando", escreveu. (veja os registros no início do texto).