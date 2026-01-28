Gisele Bündchen celebrou o primeiro aniversário do filho caçula com uma sequência de fotos ao lado da família. A modelo publicou registros inéditos que mostram momentos cotidianos entre o bebê, os irmãos mais velhas, os pais.\nNão acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto", escreveu a modelo na publicação.\nO bebê, que se chama River segundo a imprensa internacional, é fruto do relacionamento de Gisele com o instrutor de jiu-jítsu brasileiro Joaquim Valente e é o terceiro filho da modelo. Ela também é mãe de Benjamin e Vivian, do casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.