Influenciadora transforma palhas em looks (Reprodução/ Intagram de Alessandra Araújo)\nEm clima de Copa do Mundo, a influenciadora Alessandra Araújo, conhecida como a "blogueira raiz" do Tocantins, voltou a chamar atenção com seus looks criativos. Desta vez, ela desenvolveu um vestido com grãos de milho e folhas secas em homenagem à Seleção Brasileira. O figurino também inclui uma bolsa e um par de saltos decorados com os grãos e rendeu elogios da atriz e empresária Glória Pires.\nSegundo a influenciadora, a produção levou dois dias para ficar pronta, e a montagem foi feita utilizando apenas cola. No vídeo publicado neste sábado (13), em referência à estreia da Seleção na Copa, ela brinca com a suposta "recomendação" para usar a vestimenta.\nO cuidado, a recomendação é só para não passar perto das galinhas, porque se não fica sem os sapatos e o corselet", afirmou.