-Vídeo (1.3413246)\nO cantor Gusttavo Lima compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (21), a realização de um desejo antigo: a compra de um trator. Em suas redes sociais, o sertanejo apareceu comemorando a aquisição, que classificou como seu maior sonho de infância.\nEsse aqui foi o meu maior sonho, de toda a minha vida, de toda a minha infância", revelou Gusttavo.\nNo vídeo, o artista explicou que a motivação para a compra vem da memória afetiva, já que seu pai trabalhava em um veículo idêntico quando ele ainda era criança.\nEle relembrou que, na época em que vivia no campo, acompanhava o trajeto da máquina apenas para sentir o cheiro do combustível. "Meu pai trabalhava em um desse, e eu quando morava na roça corria longe atrás de um desse só para sentir o cheiro da fumaça", disse.\nLeonardo vai para hospital com olho roxo após acidente em canoa durante pescaria