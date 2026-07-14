-Vídeo DAQUI: GUSTTAVO LIMA (1.3432738)\nO público de um bar no Setor Marista, em Goiânia, foi surpreendido na noite desta segunda-feira (13) com uma apresentação inesperada do cantor Gusttavo Lima, o qual fez um show surpresa com participações de Priscila Senna, Felipe Araújo e Hungria (assista acima).\nO "Embaixador" transformou a noite em um verdadeiro espetáculo de música e energia, levando os fãs ao delírio com um repertório repleto de sucessos e participações especiais. A apresentação foi marcada por um clima de proximidade e emoção. Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, Jacques Vanier, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, também estiveram presentes no bar.\nNas redes sociais, frequentadores relataram o choque positivo com a entrada do cantor. "Goiânia é diferenciada", escreveu uma internauta. "Foi muito bom, vocês surpreenderam mais uma vez", afirou outro. "Uma surpresa que entrou para a história e ficará na memória de todos que tiveram a sorte de viver essa noite", publicou o perfil do bar no Instagram.