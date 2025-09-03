-Aniversário (1.3308113)\nO cantor Gusttavo Lima foi surpreendido na manhã desta quarta-feira (3) pelos filhos, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 9, que apareceram com um bolo especial para comemorar o aniversário do sertanejo. O momento foi registrado pela esposa, a modelo Andressa Suita, e compartilhado em suas redes sociais (assista acima).\nNa gravação, os meninos surgem sorridentes levando juntos o bolo, que trazia o nome de Gusttavo escrito em vermelho e um desenho inspirado na mansão da família. “Parabéns, amor. Te amamos!”, escreveu Andressa na legenda da publicação.\nEm voo, Zezé Di Camargo é reconhecido por passageiros que cantam 'É o Amor'\nVÍDEO: Virginia canta clássico de Leonardo em Barretos e dedica ao pai de Zé Felipe: 'Não chore por ele'\nZezé di Camargo chega em festa de Barretos com Cybertruck avaliada em R$ 1,6 milhão